نادر السيد: زيزو أفضل لاعب في إفريقيا.. والنظر إلى قيمة عقده مع الأهلي أمر غير مفهوم

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، لا يتناسب مع الاهلي في الفترة الحالية ولا بد من رحيله

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الاهلي تعاقد مع مدير رياضي بدون صلاحيات واضحة وتشبه حالة الاهلي بريال مدريد في الوقت الحالي، توروب لا يتناسب مع النادي الاهلي في الفترة الحالية

واضاف: تجاوزات الجماهير أمر مرفوض والاهلي هو يشبه ريال مدريد، ولكن اخفاق بعض اللاعبين امر طبيعي، ولكن هناك بعض اللاعبين السابقين يتحدثون باسم الجماهير وهذا عجيب وغير مفهوم

وتابع: صفقة زيزو ليست صفقة كيدية ولكنه افضل لاعب في افريقيا وجاء صفقة انتقال حر، وهؤلاء اللاعبين مثل زيزو وامام عاشور وتريزيجيه متألقين مع منتخب مصر، وطبيعي ان يكون عقد اللاعب الحر أغلى من التعاقد مع لاعب عقده ممتد مع ناديه ودا منطق كرة في العالم