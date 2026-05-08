الصفحة الرسمية للاتحاد المصري تنشر صور كأس مصر للكرة النسائية

حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على الكشف عن آخر الاستعدادات لتسليم كأس مصر للفائز من مباراة مسار ووادي دجلة في الكرة النسائية.

ونشر الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لكأس مصر بعد تجهيزه ووصوله لاستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة مسار ووادي دجلة

يواجه فريق وادى دجلة اليوم الجمعة نظيره فريق مسار على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية.

وتوج النادى الأهلى فى الموسم الماضى باللقب، بعدما حقق كأس مصر على حساب مسار فى المباراة النهائية.