الجبهة الوطنية: "ما يمس الإمارات يمس مصر" ليست عبارة بروتوكولية بل عقيدة مصرية

ثمن حزب الجبهة الوطنية الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقتين، إذ تأتي الزيارتان في توقيت بالغ الدقة، وتحملان من الرسائل الحاسمة ما لا يقبل التأويل بشأن ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

ما يمس أمن الإمارات يمس مصر

​وأكد الحزب أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الزيارة "ما يمس أمن الإمارات يمس مصر"، ليست مجرد تعبير بروتوكولي، بل هي تجسيد لعقيدة "مسافة السكة" التي تتبناها الدولة المصرية مع أشقائها؛ خاصة مع إعلان مصر الدائم رفض أي اعتداء يمس سيادة الأشقاء في الخليج أو يهدد استقرارهم، وتأكيده أكثر من مرة أن أي مساس بأمن الخليج العربي هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري.. و​يرى الحزب أن تأكيد الرئيس على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف التصعيد في المنطقة.

بناء جبهة عربية قوية

كما ثمن الحزب عدم اقتصار الزيارة على الجانب الرسمي فحسب؛ والظهور الأخوي بكافة جوانبه ورسائله؛ والمباحثات التي جرت وركزت على احتواء الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية

وإذ يجدد حزب الجبهة الوطنية ثقته الكاملة في إدارة القيادة السياسية لأزمات المنطقة ، فإنه يدعو كافة القوى الوطنية والشعوب العربية إلى الاصطفاف خلف هذه المواقف المشرفة التي تستهدف بناء جبهة عربية قوية قادرة على حماية مقدرات شعوبنا وصون كرامة أمتنا.

