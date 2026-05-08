برلماني: زيارة الرئيس السيسي لـ الإمارات وعمان تُفشل مخططات الإخوان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه الشيخ محمد بن زايد، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة وأزمات وتحديات صعبة قد تعصف بالأمن القومي العربي والخليجي، لولا الاتحاد والتماسك والاصطفاف العربي الخليجي.

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي بن زايد يمثل حلقة جديدة في سلسلة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى ما تحمله الزيارة من رسالة قوة للعالم كله في توقيت شديد الحساسية، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين القاهرة وأبوظبي، ويؤكد أن التحالف المصري الإماراتي هو الركيزة الأساسية والصلبة التي يستند إليها الأمن القومي العربي في مواجهة العواصف الإقليمية المتلاحقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الزيارة تقطع الطريق أمام كافة المحاولات الشيطانية والتحركات المشبوهة التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إشعال فتيل الخلاف بين مصر وأشقائها العرب، مؤكدًا أن وعي القيادتين في البلدين أقوى من أي مؤامرات تستهدف إشعال فتيل الأزمات، وأن التنسيق رفيع المستوى بين الرئيس السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد هو الرد العملي والرادع لكل المتربصين بأمن المنطقة واستقرارها.

القاهرة ستظل دائمًا الظهر والسند لأشقائها

وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية تتبنى عقيدة سياسية راسخة تعتبر أمن الإمارات ودول الخليج العربي خطًا أحمر وجزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بما يؤكد أن القاهرة ستظل دائمًا الظهر والسند لأشقائها، ولن تسمح بأي مساس باستقرار المنطقة العربية التي تواجه تحديات وجودية تتطلب هذا المستوى من التكاتف والالتحام.

وشدد على أن التكامل المصري الإماراتي يتجاوز البعد السياسي والأمني ليصل إلى شراكة اقتصادية وتنموية فريدة، جعلت من العلاقات بين البلدين نموذجًا يحتذى به في العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات والتعاون في ملفات الطاقة والبنية التحتية يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والازدهار.