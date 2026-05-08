قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انفصلا للمرة الثانية؟.. أحمد سعد: أم عيالي ليست مديرة أعمالي
المغرب يبتكر جهازا يمنع الغش في الامتحانات
الأعلى للإعلام: مطالبات من القنوات الفضائية لمد البث المباشر لتغطية نهائي الكونفدرالية الإفريقية
العيد القومي لدمياط.. وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان 4 مساجد جديدة
رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة
مؤسس واتساب يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس
في أسبوع حافل بالتحركات.. التموين تتابع السلع والدعم وتطلق قرارات إعادة الهيكلة
وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي
هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل فرض؟.. الإفتاء تجيب
أبو العينين: لن يحل السلام إلا إذا كانت هناك حقوق للشعب الفلسطيني.. فيديو
تحرك برلماني بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية
واجب مرة في العمر.. خطيب المسجد الحرام يكشف عن سلوكيات مطلوبة من الحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لـ الإمارات وعمان تُفشل مخططات الإخوان

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه الشيخ محمد بن زايد، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة وأزمات وتحديات صعبة قد تعصف بالأمن القومي العربي والخليجي، لولا الاتحاد والتماسك والاصطفاف العربي الخليجي.

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي بن زايد يمثل حلقة جديدة في سلسلة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى ما تحمله الزيارة من رسالة قوة للعالم كله في توقيت شديد الحساسية، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين القاهرة وأبوظبي، ويؤكد أن التحالف المصري الإماراتي هو الركيزة الأساسية والصلبة التي يستند إليها الأمن القومي العربي في مواجهة العواصف الإقليمية المتلاحقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الزيارة تقطع الطريق أمام كافة المحاولات الشيطانية والتحركات المشبوهة التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إشعال فتيل الخلاف بين مصر وأشقائها العرب، مؤكدًا أن وعي القيادتين في البلدين أقوى من أي مؤامرات تستهدف إشعال فتيل الأزمات، وأن التنسيق رفيع المستوى بين الرئيس السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد هو الرد العملي والرادع لكل المتربصين بأمن المنطقة واستقرارها.

القاهرة ستظل دائمًا الظهر والسند لأشقائها

وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية تتبنى عقيدة سياسية راسخة تعتبر أمن الإمارات ودول الخليج العربي خطًا أحمر وجزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بما يؤكد أن القاهرة ستظل دائمًا الظهر والسند لأشقائها، ولن تسمح بأي مساس باستقرار المنطقة العربية التي تواجه تحديات وجودية تتطلب هذا المستوى من التكاتف والالتحام.

وشدد على أن التكامل المصري الإماراتي يتجاوز البعد السياسي والأمني ليصل إلى شراكة اقتصادية وتنموية فريدة، جعلت من العلاقات بين البلدين نموذجًا يحتذى به في العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات والتعاون في ملفات الطاقة والبنية التحتية يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والازدهار.

حازم الجندي مجلس الشيوخ الإمارات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات يقدم دورات تدريب مجانية لريادة وتطوير الأعمال

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

طارق الهوبى

على هامش Vitafoods برشلونة.. مصر وإسبانيا تعززان شراكتهما في سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الرقابية

بالصور

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد