برلماني: زيارة الرئيس لـ الإمارات وعمان تعزز الأمن القومي العربي

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات العربية–العربية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار مهران إلى أن نتائج الزيارة وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية وأمنية تعكس رؤية مصر الثابتة في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.

توحيد الصف العربي ضرورة لصون مقدرات الشعوب العربية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا أن توحيد الصف العربي لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية الأمن والاستقرار وصون مقدرات الشعوب العربية.

واكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعزز من مكانة الدولة المصرية كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وداعم رئيسي لقضايا الأمة العربية .