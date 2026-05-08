وكيل إسكان النواب: لقاء الرئيسين السيسي وبن زايد رسالة حاسمة لكل من يحاول العبث بأمن العرب

أكد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن الزيارة السريعة التي أجراها عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة حملت رسائل سياسية شديدة الوضوح بشأن وحدة الصف العربي ورفض أي تهديد يمس أمن واستقرار الدول العربية. مشيراً الى أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ويؤكد وجود رؤية مشتركة لحماية المنطقة من التحديات الراهنة.

وأضاف " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر والإمارات نجحتا خلال السنوات الماضية في بناء شراكة استراتيجية قوية تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا الإقليمية، مؤكداً أن موقف الرئيس السيسي الداعم للإمارات يثبت مجدداً أن مصر لا تتخلى عن أشقائها، وأنها تتحرك دائماً لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

التحديات الراهنة تتطلب موقفا عربيا موحدا يواجه محاولات بث الفوضى

وأوضح المهندس أمين مسعود أن التحديات الراهنة تتطلب موقفاً عربياً موحداً يواجه محاولات بث الفوضى وإشعال الصراعات، مشيراً إلى أن التنسيق المصري الإماراتي يمثل قوة توازن مهمة في الشرق الأوسط مشدداً على أن الشعب المصري يقف بكل قوة خلف قيادته السياسية في دعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة وأن ما حدث في أبوظبي رسالة حاسمة وتاريخية لكل من يحاول العبث بأمن العرب خاصة أن الأمة حين تتوحد تصبح أقوى من كل المؤامرات، ومصر ستظل دائماً قلب العروبة النابض وحصنها المنيع.