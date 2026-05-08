برلمان

برلمانية: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة التلاحم العربي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتؤكد استمرار التنسيق المصري الإماراتي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

دعم وحدة الصف العربي

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، إن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تنطلق من رؤية واضحة تقوم على الحفاظ على استقرار الدول العربية ودعم وحدة الصف العربي، مشيرة إلى أن مصر تؤمن بأن أمن واستقرار الخليج يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

وأضافت أن هذه الزيارات في هذا التوقيت تكشف زيف جماعة الإخوان ومحاولاتهم المستمرة لإحداث الوقيعة بين الأشقاء العرب، مؤكدة أن الواقع يعكس قوة العلاقات العربية والتفاهم المشترك بين القيادات العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي أصبحت نموذجًا عربيًا ناجحًا في التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بفضل التفاهم الكبير بين قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية

وأكدت أن دولة الإمارات قدمت مواقف تاريخية داعمة لمصر في أوقات فارقة، وهو ما يعكس قوة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مشددة على أن مصر كذلك لم تتأخر يومًا عن مساندة أشقائها العرب والدفاع عن استقرار المنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف العربي والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مؤكدة أن الدولة المصرية تواصل أداء دورها المحوري باعتبارها صمام أمان للاستقرار في المنطقة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحمل رسائل طمأنة وقوة، وتؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أحد أهم أعمدة دعم الأمن والاستقرار العربي خلال المرحلة الراهنة.

