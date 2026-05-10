كأس مصر.. 105 أعوام على انطلاق أعرق المسابقات في أفريقيا والوطن العربي

يشهد ملعب القاهرة الدولي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر بين بيراميدز وزد اف سي بصافرة الحكم الدولي محمد معروف.

كلا الطرفين يأمل في التتويج بلقب أعرق البطولات في أفريقيا والوطن العربي، بيراميدز للمرة الثانية في تاريخه وزد اف سي للمرة الأولى، علماً بأنهما يخوضان المباراة النهائية وجهاً لوجه للمرة الثانية في المواسم الثلاث الأخيرة بعد أن التقيا وجهاً لوجه في نهائي نسخة 2023 – 2024، وتمكن "السماوي" من التتويج بأول لقب في تاريخه.

وبهذه المناسبة، استعرض (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) أرقام الفريقين في هذه النسخة بالإضافة لتاريخ وإحصاءات البطولة:

- تجاوز بيراميدز أندية مسار، والجونة، وبتروجت، وإنبي، في طريقه للنهائي الخامس في تاريخه.

- تخطى زد اف سي أندية ألو إيجيبت، والمصري، وحرس الحدود، وطلائع الجيش، حتى الوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

- أحرز بيراميدز 11 هدفاً خلال مسيرته في هذه النسخة، عن طريق لاعبين 6 لاعبين هم: مصطفى "زيكو" ومحمود "زلاكه" (3 أهداف)، وناصر ماهر (هدفين)، وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ومصطفى فتحي (هدف واحد)، ولم تهتز شباك الفريق على الإطلاق.

- سجل زد اف سي 5 أهداف خلال مشواره في النسخة الحالية، عبر 4 لاعبين أيضاً هم: الموريتاني ماتا ماجاسا (هدفين)، ومحمود صابر ورأفت خليل وأحمد عادل "ميسي (هدف واحد)، واستقبلت شباكه هدفين أحدهما جاء بطريق الخطأ في لقاء طلائع الجيش في نصف النهائي عبر المدافع عبد الله بكري.

- سبق لبيراميدز أن واجه زد اف سي في نهائي النسخة رقم 92 (2023 – 2024)، وتفوق بهدف سجله مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

انطلقت النسخة الأولى للبطولة في نفس سنة تأسيس الاتحاد المصري 1921 تحت مسمى كأس الأمير فاروق.

- الزمالك أول فريق يتوج باللقب بفوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) بتاريخ 21 أبريل 1922.

- 24 تمكنوا من التأهل لنهائي البطولة، و13 منهم نجحوا في التتويج باللقب.

- فاز الأهلي باللقب 39 مرة آخرها في النسخة رقم 91 موسم 2022 – 2023 عندما تفوق على الزمالك (2 – 0) بالعاصمة السعودية الرياض.

- أحرز الزمالك اللقب 29 مرة، آخرها في النسخة السابقة عندما تفوق على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1).

- بخلاف القطبين الكبيرين، نجح الثنائي العريق الاتحاد والترسانة في التتويج باللقب 6 مرات لكل منهما.

- حقق المقاولون العرب الكأس ثلاث مرات والأولمبي والإسماعيلي وإنبي وحرس الحدود مرتين، مقابل مرة واحدة للرباعي الترام السكندري والقناة والمصري وبيراميدز.

- الأهلي أول فريق ينجح في الفوز باللقب مرتين متتاليتين في نسختي 1923 – 1924 و1924 - 1925 على حساب السكة الحديد والاتحاد السكندري بعد خوضه لقاء إعادة في المرتين.

- تم اقتسام اللقب بين الأهلي والزمالك في نسخة 1942 - 1943 (لم يُلعب النهائي) وموسم 1957 -1958 بعد أن تعادلا في اللقاء الأول (0 – 0) وفي لقاء الإعادة 2 – 2).

- نادي السكة الحديد تأهل لنهائي البطولة 7 مرات لكنه لم يتمكن من الفوز بأي لقب، يليه المحلة الذي ضرب موعداً في النهائي 6 مرات دون أن ينجح في الفوز بأي منها.

- 11 مرة ألغيت فيها البطولة أو لم تستكمل لأسباب مختلفة آخرها في نسخة 2011 – 2012 بسبب توقف النشاط الكروي بعد واقعة ملعب بورسعيد.

- سجل جميل عثمان، لاعب الزمالك، أول هدف في المباراة النهائية أمام الاتحاد السكندري في نهائي النسخة الأولى.

- آخر هدف كان في نهائي النسخة رقم 93 من نصيب ناصر منسي، مهاجم الزمالك، عند الدقيقة 78 وأدرك به التعادل لفريقه بعد أن تقدم أحمد عاطف "قطة" لبيراميدز في الدقيقة 29.

- فاز الزمالك على الأهلي والأهلي على الترسانة (6 – 0) في نهائي نسختي 1943 - 1944 و1949 -1950 كانا الأكبر في المباراة النهائية.

- حُسم اللقب بركلات الترجيح للمرة الأولى عام 81 عندما تفوق الأهلي على المقاولون العرب بثلاث ركلات مقابل واحدة بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

- نهائي نسختي 1997 - 1998 و2006 - 2007 شهدا أكبر عدد من الأهداف بفوز المصري على المقاولون (4 – 3) والأهلي على الزمالك بنفس النتيجة.