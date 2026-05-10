موعد عودة توروب إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعداداً لمواجهة المصري

يصل ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد رحلة سريعة إلى الدنمارك اضطر خلالها لمغادرة مصر بسبب ظروف أسرية.

وكان توروب قد سافر عقب مواجهة الأهلي أمام إنبي مباشرة، من أجل حضور عزاء والد زوجته، على أن يعود سريعًا لاستكمال مهامه الفنية مع الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يقود المدرب الدنماركي تدريبات الأهلي غدًا الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم 20 مايو الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المرتقب، في ظل أهمية المباراة ضمن ختام مشوار الدوري هذا الموسم.