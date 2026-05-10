" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة

حقق اتحاد العاصمة فوزاً مثيرا علي نادي الزمالك بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية علي ملعب استاد 5 يوليو بالجزائر.

أحرز هدف اتحاد العاصمة الجزائري أحمد الخالدي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف يوم السبت القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لتكرار سيناريو تيزو أوزو في دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك آنذاك في نسخة عام 1984 لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كواليس موقعة تيزي أوزو

واجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق جيت تيزي أوزو المعروف حالي بـ شبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 1984.

وتلقي حينها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر بنتيجة 3-1.

وحقق بعدها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في لقاء الإياب أمام نظيره فريق جيت تيزي أوزو فوزا في المباراة التي جمعت بينهما في القاهرة بثلاثية نظيفة أحرزها عبر جمال عبدالحميد ونصر إبراهيم وكوارشي.

وتأهل آنذاك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقبه الأول في بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب شوتنج ستارز ذهابا وإيابا بنتيجة 2/ صفر و 1/ صفر.