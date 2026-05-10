شوبير عن حكم الزمالك واتحاد العاصمة: كان هايل وكويس أوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أداء حكم مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي خسرها الأبيض بنتيجة هدف دون رد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن الحكم قام بإعطاء لاعبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري 3 بطاقات صفراء وذلك يؤكد أن الحكم نزيه ولا يشعر بالضغط بسبب اللعب على أرض الفريق ووسط جماهيره.

وأضاف أن الحكم كان مميز للغاية لأنه لم يحسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بعد تدخل الونش على لاعب المنافس حتى الهدف الملغي يؤكد عدم وجود تربص من الحكم لأنه لم يحتسب تدخل حسام عبدالمجيد على الفور بل استكملت الهجمة حتى النهاية لصالح الزمالك وتقنية الفيديو أعادت الحكم لاتخاذ قرار مغاير.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.