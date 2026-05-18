إصابة شقيق الفنانة وفاء السيد بـ ورم بعد تعرضه لجلطة

أعلنت الفنانة وفاء السيد عن تعرض شقيقها لأزمة صحية خطيرة، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت وفاء السيد خلال منشور مؤثر عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أرجو من كل اللي بيحبوني يدعو لشقيقي الحبيب الطيب بالشفاء العاجل بعد الجلطة، أصابه المرض ".



واضاف :"ولا أقول غير، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، يا شافي أنت الشافي اشفه شفاء لا يغادر سقمًا وارزقه الصحة والعافية، والطف به يا لطيف يا رحمن يا رحيم هو وكل مريض".



وفي سياق آخر، سبق كشفت الفنانة وفاء السيد تعرضها للسرقة لحظة طوافها في الحرم، أثناء تأديتها فريضة الحج، حيث أشارت إلى أن هناك لصوصا سرقوا منها حقيبتها الخاصة، التي كان فيها الباسبور والهاتف وبعض المتعلقات الشخصية، كما أوضحت وفاء السيد أنها تعرضت لأزمة صحية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة هناك، مما أدى ذلك للتأثير على نظرها.