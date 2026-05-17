درة تحصد جائزة أفضل ممثلة دراما في الدورة الأولى من Trend Awards

حصدت النجمة درة جائزة أفضل ممثلة دراما، عن دورها في مسلسل “علي كلاي”، في حفل توزيع جوائز Trend Awards في دورته الأولى، والذي انطلق هذا العام ليحتفي بأبرز النجاحات الفنية التي حققت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور في العالم العربي.

وجاء تتويج درة بعد إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة بأدائها في المسلسل، حيث قدمت شخصية مركبة جمعت بين القوة والإنسانية، ما انعكس على تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وساهم في تصدر العمل قوائم الأكثر مشاهدة خلال فترة عرضه.

مسلسل علي كلاي

ويُعد مسلسل “علي كلاي” من الأعمال التي لاقت اهتمامًا واسعًا، حيث يناقش قضايا اجتماعية معاصرة من خلال معالجة درامية مشوقة، بمشاركة نخبة من النجوم، وحقق حضورًا لافتًا منذ عرضه.

ويمثل هذا التكريم إضافة جديدة لمسيرة درة الفنية، التي تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما في العالم العربي، بفضل اختياراتها المتنوعة وحرصها على تقديم أدوار تحمل أبعادًا إنسانية مختلفة.

يُذكر أن إطلاق جوائز Trend Awards في دورتها الأولى يأتي في إطار تسليط الضوء على الأعمال الفنية الأكثر تأثيرًا وانتشارًا، اعتمادًا على تفاعل الجمهور ومؤشرات النجاح على المنصات الرقمية