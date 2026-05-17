الليلة.. الشحات مبروك يكشف كواليس قاسية من رحلته ببرنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياةً ، ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك.

وتكشف الحلقة كواليس قاسية من رحلة البطل مع الرياضة والتمثيل، حيث يتحدث عن بدايته بمدينة دسوق " محل أحذية " ثم أصعب تجربة مر بها ، وأصعب بطولة في حياتي" ورأيه في الأبطال الحاليين مثل بيج رامي، وعن علاقته بالسينما، وبدايته من خلال فيلم المرشد ، وتقديمه لنخبة من الافلام السينمائية والمسلسلات الدرامية ، وأفضل الأعمال مفي مسيرته الفنية ، وهل كان عالم كمال الأجسام بوابة دخوله عالم السينما والفن ، وهل كان التمثيل هو بوابته للشهرة والمال.

كما يكشف عن حجم الإشادة بدوره في مسلسل "علي كلاي " وبخاصة مشهد وفاة ابنته بالمسلسل والذي تزامن مع وفاة زوجته في الحقيقة ، وكيف كانت معاناته والتي ظهرت علي الشاشة

كما يكشف الشحات مبروك عن بطولاته الرياضية، والتي تقدر ب 11 بطولة ، وأيضا لقب "أفضل لاعب في القرن العشرين" الذي حصل عليه .

وخلال الحلقة بيطلب د. عمرو منه ذكر 3 أكلات ممنوعة على بطل كمال الأجسام، ليظهر الشحات وهو واقف على رجل واحدة والمعلقة والبيضة في فمه.

حلقة الشحات مبروك

حلقة الشحات مبروك في "واحد من الناس" تعد واحدة من الحلقات التي تجمع بين القوة الرياضية والحكاية الإنسانية، وتسلط الضوء على جانب غير معروف من حياة البطل الذي جمع بين البطولة في الملاعب والشاشة ، وتذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد عبر شاشة قناة الحياة.