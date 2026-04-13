طرق الوقاية من حصوات الكلى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بلاش تقع في فخ الفوايد.. ازاي تستخدم فيزا المشتريات من غير ما تتكلف جنيه زيادة؟

بطاقات مشتريات
بطاقات مشتريات
محمد يحيي

تسعى البنوك المصرية المنتشرة في من ومناطق الجمهورية بتوجيه من البنك المركزي المصري نحو ابتكار منتجات مصرفية لدعم العملاء بمختلف الشرائح.

وفقًا لعمليات البنوك بتوجيه من البنك المركزي المصري والتي تستهدف زيادة أعداد العملاء الأفراد بمختلف المستويات والشرائح من خلال ابتكار منتجات جديدة تتضمن الاعتماد على الخدمات التقنية والتكنولوجية مما يساعد في تسريع وتيرة الشمول المالي.

بطاقات ائتمان

وتتضمن تلك الاجراءات اتاحة فيزا المشتريات والتي يستخدمها العملاء للشراء الإلكتروني مع سداد القيمة إلى البنك لاحقًا وخلال فترات زمنية محددة؛ لكن قد يتسبب سوء استخدام بطاقات المشتريات لدى بعض العملاء في تعرضهم للغرامات أو سداد رسوم إضافية أو تراكم مديونية علي بطاقة العميل.

في هذه السطور ينشر موقع صدي البلد، اجراءات وآليات يمكن للعميل تجنبها لمنع تعرضه للغرامات أو سداد رسوم نتيجة الشراء الخاطئ..

مزايا تحققها فيزا المشتريات

تساعد فيزا المشتريات، العميل على اقتناء السلع المختلفة من خلال عمليات الشراء اللحظي من المتاجر التقليدية أو الإلكترونية، والسداد لاحقا علي فترات ومدد محددة في حالات البيع بالتقسيط أو ما في حكمها.

بطاقات ائتمان

شروط آمنة لعدم التعرض للغرامات أو الفوائد

ينبغي على العميل مراعاة الأحكام والشروط الخاصة بحدود السداد ومواعيده منعًا للتعرض للغرامات نتيجة تجاوز مواعيد السداد القانونية أو فترات السماح.

كما ينبغي للعميل التعرف على نظام وطبيعة عمل فيزا المشتريات كالمنافذ التي تغطيها للحصول علي الخصم المناسب أو بدون فوائد.

يمكن للعميل وضع خطة مالية في استخدام فيزا المشتريات شهريًا منعا لتراكم المديونية و القدرة على السداد بدون أي أعباء عليه.

التحكم في فيزا المشتريات أو التطبيق البنكي عند الشراء المفاجئ أو غير المخطط أو المشتريات ذات المبالغ الأكبر.

ATM

تجنب العميل السحب النقدي من بطاقة المشتريات نظرًا لفرض رسوم على عمليات السحب من بطاقة المشتريات وبحدود أقل من المطلوب.

تجاوز العميل للحدود الإئتمانية المطلوبة والمحددة لبطاقة المشتريات.

مراجعة كشف الحساب و التعاملات الخاصة ببطاقة المشتريات دوريًا مع خدمة عملاء البنك المصدر.

