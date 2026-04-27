الزمالك ينعي اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء
جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تقاضي المسيئين لأسرتها.. القصة الكاملة لأزمة ابنة علي الحجار مع والدها

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى ساحة جدل واسع، بعد انتشار فيديو أثار أزمة بين بثينة، ابنة الفنان علي الحجار، ووالدها، حيث فجّر المقطع تفاعلات كبيرة بين متابعين انقسموا بين التعاطف والانتقاد، بينما تصدّر اسم العائلة محركات البحث وسط تساؤلات حول حقيقة ما جرى داخل الأسرة.

خلفية الأزمة وبداية انتشار الفيديو

بدأت القصة عندما ظهرت بثينة علي الحجار في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن خلافات أسرية، ووجهت خلاله رسالة مباشرة لمتابعيها دعتهم فيها إلى مهاجمة والدها، في تصريحات أثارت موجة جدل واسعة.

وخلال الفيديو، قالت بثينة إن والدها لا ينفق عليها، مشيرة إلى أنها تمر بظروف مادية صعبة وصلت بها إلى حد أنها لم تتناول سوى "بقسماط" خلال يومين، وهو ما اعتبره البعض تصريحًا صادمًا زاد من حدة التفاعل حول الأزمة.

ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع، انقسمت ردود الفعل بين من شكك في حالتها النفسية، ومن اتهمها بتناول مواد مخدرة، وبين آخرين دافعوا عنها مؤكدين أن ما صدر عنها كان نتيجة ضغط نفسي أو حالة انفعال لحظية.

رد بثينة على الجدل وتوضيح موقفها

في محاولة لتوضيح ما حدث، ظهرت بثينة في فيديو لاحق، أكدت فيه أن ما قالته كان في لحظة انفعال أثناء "لايف خاص"، موضحة أن المقطع الذي انتشر لم يكن موجهًا للعامة.

وقالت إنها كانت تتحدث بشكل طبيعي مع أصدقائها، مشيرة إلى أن تداول الفيديو خارج سياقه تسبب في إساءة فهم حديثها، مضيفة: "أنا كنت على طبيعتي، ومش عارفة ليه الناس دخلت تكتب حاجات مفترية".

كما شددت على أنها تمر بظروف صعبة، وأنها تعاني من عدم توفر فرصة عمل مستقرة، موضحة أنها تعمل في مجالات متعددة مثل الكتابة والتمثيل والترجمة، قائلة إنها تأمل في الحصول على فرصة مناسبة، معبرة عن رغبتها في إنصافها ووقف الهجوم عليها.

موقف والدة بثينة ودفاعها عنها

من جانبها، خرجت سحر حسن، والدة بثينة، عن صمتها، ونشرت صورًا لابنتها عبر حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أن الفيديو المتداول كان جزءًا من بث خاص وليس عامًا، وأن نشره بهذه الطريقة يعد انتهاكًا للخصوصية.

وأضافت أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الحقيقية لابنتها، محذرة من استغلال المقطع في إثارة الجدل أو "التريند"، ومؤكدة أن من يسيء استخدامه قد يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، على حد قولها.

وأوضحت سحر أنها ستقاضي المسيئين لها ولأسرتها. 

تعليق علي الحجار وموقفه من الأزمة

في المقابل، فضّل الفنان علي الحجار عدم الدخول في تفاصيل الأزمة، مكتفيًا بالقول في تصريحات إعلامية إنه لا يتعامل مع "لعبة السوشيال ميديا أو التريند"، في إشارة إلى ابتعاده عن التعليق على ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

بيراميدز

مفاجأة بالأرقام.. في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

نادي الزمالك

قبل مواجهة انبي.. صافرة محمود ناجي وش السعد على الزمالك

محمد بدران

هل يلحق بالمنتخب.. سيف زاهر يكشف مدة غياب صلاح ويطمئن الجماهير

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

