سوزان نجم الدين تخوض تجربة "السوبر مايكرودراما” لأول مرة في مصر

تخوض النجمة السورية سوزان نجم الدين تجربة درامية جديدة ومختلفة في مصر، بعدما تعاقدت على بطولة مسلسل ينتمي إلى نوعية “السوبر مايكرودراما”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر.

وأعربت سوزان نجم الدين عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدة حماسها للتعاون مع المخرج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما، والذي يسعى إلى تقديم تجربة درامية جديدة كليًا على السوق المصري، تعتمد على تكثيف الأحداث وتقديم محتوى مركز وسريع الإيقاع دون الإخلال بجودة العناصر الفنية.

وأوضحت أن العمل يمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية غير تقليدية، مشيرة إلى ثقتها في رؤية المخرج وفريق العمل، وقدرتهم على تقديم تجربة مميزة تليق بالجمهور العربي.

من جانبه، كشف المخرج مصطفى يوري عن تفاصيل المشروع، مؤكدًا أن المسلسل يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط من حيث الفكرة والتنفيذ، حيث يجمع بين أسلوب “المايكرودراما” المكثفة وبين إنتاج ضخم يليق بالأعمال الكبرى.

وأضاف يوري أن التصوير سيتم باستخدام كاميرات سينمائية متطورة، مع الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية الدقيقة، بما في ذلك الموسيقى التصويرية التي سيتم تنفيذها على أعلى مستوى احترافي، لتكون عنصرًا أساسيًا في دعم الحالة الدرامية للعمل.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد دهشان يونس ان خوض هذه التجربة ياتي في اطار استثمار المواهب في مختلف المجالات الفنية والتقنية من شباب نقابة المهن التمثيلية وغيرهم من الشباب المؤهلين تواكبا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع الفني بالكامل في مختلف المجالات فضلا عن أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من كبار النجوم، إلى جانب الاستعانة بكبار المتخصصين في مختلف العناصر الفنية، بداية من السيناريو الذي يكتبه السيناريست محمد علام، مرورًا بمدير التصوير ومهندس الديكور، وصولًا إلى الاستايلست، بما يضمن خروج العمل بصورة بصرية عالية الجودة تضاهي الإنتاجات السينمائية.

كما أوضح أن المشروع سيشكل نقلة نوعية منتظرة في الدراما المصرية، خاصة مع تقديمه لنمط جديد يجمع بين كبار النجوم التي سيعلن عنهم تباعا والتكثيف الدرامي والإنتاج المتميز

المشروع إنتاج مشترك بين the different والمنتج الدكتور محمد دهشان يونس ليؤكد الأخير أن العمل يمثل تحديًا كبيرًا على مستوى التنفيذ والإنتاج، خاصة في ظل مشاركة نجوم بارزين بميزانية كبيرة مشيرًا إلى أن فريق العمل يستعد لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه بعد الانتهاء من كافة مراحله الفنية.