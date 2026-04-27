أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة زواجه سرا

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن زواجه، بعد انتشار مقطع فيديو أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وكتب أيمن بهجت قمر: «الفيديو ده لما نزل حصل لي شوية لخبطة، وأنا وقتها ما علقتش عليه، ومعنديش أي مشكلة معاه، بس لقيت ناس كتير بعده بتقول إني متجوز.

وتابع "في حقيقة الأمر أنا ما اتجوزتش لسه بعد انفصالي عن أم أولادي، وفكرة الجواز والاختيار بالنسبة لي مش سهلة أوي كده، لأن الست اللي هتجوزها هي اللي المفروض أكمل معاها اللي باقي من عمري، ودي الست اللي هتورثني وتدخل مع ولادي في إعلام الوراثة، واللي هيتقال عليها لحد آخر يوم في عمرها، حتى لو أنا مش موجود، إنها كانت مرات فلان الفلاني.

وأضاف " ودي لازم تبقى واحدة أنا حاسس فعلًا إنها الست بتاعتي، وأبقى شايفها في عيني ست الستات كلهم، ودي لحد دلوقتي مش موجودة في حياتي، وأكيد لما تظهر هقول على طول.. فأنا بس حبيت أوضح».