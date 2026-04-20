أيمن بهجت قمر: محدش يطلب مني تذاكر عمرو دياب وبطلت أطلبها لأولادي

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن موقفه من الطلبات المتكررة التى يتلقاها من أصدقائه، ومعارفه للحصول على تذاكر حفلات الفنان عمرو دياب، مؤكدًا أنه بات يشعر بحرج شديد بسبب كثرة هذه الطلبات.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على «فيس بوك»: "أكتر من 30 سنة، صحابى عارفين ان عمرو دياب صديقى، فبيطلبوا منى تذاكر لحفلاته.. اكتر من 30 سنة الراجل عمره ما اتأخر، كل واحد فيهم بيطلب لأول مرة بس انا بطلب من أكتر من 30 سنة".

أضاف: "وعشان كده انا بطلت حتى اطلب تذاكر لولادى، فمحدش من فضلكم يطلب منى تذاكر عشان انا بجد بتحرج منكم وبجد انا اسف بس فعلا انا مش هعمل غير كدة".

وقد كان أثار السيناريست أيمن بهجت قمر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد رسالة ساخرة وجهها للنجم الذى يروج لنفسه باعتباره الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة بين نجوم مسلسلات رمضان 2026.



ونشر «قمر»، منشور يسخر فى من النجم عبر «فيس بوك»: «ماشى يا نجم يا توب التوب يا عم الكل يا ألفا، إنت وبس وبعد ما جيت الدنيا منعوا الخلفه، إنت الأعلى وأنت الأغنى إنت بتاعنا وخرم دماغنا".

وختم: "اهبط إهدى. أعلى مشاهدة، جماهيرك فى الهند أهى شاهده، واللى يقول غير كده هنزفه أو أقولك نديله مخالفة، ماشى يا نجم يا توب التوب يا عم الكل يا ألفا».