الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رفض طعن عمرو دياب وتغريمه 200 جنيه في قضية صفع شاب خلال حفلة

كتب محمد عبدالله :

رفضت محكمة النقض  طعن الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، في واقعة صفع الشاب أسامة خلال أحد حفلاته

كان دفاع عمرو دياب قد تقدم بطعن على حكم تغريمه 200 جنيه في واقعة صفع الشاب أسامة خلال إحدى الحفلات، وحددت محكمة النقض شروط قبول الطعن، وهي أن يكون وجه الطعن واضحًا ومحددًا.

كما أن ميعاد الطعن بطريق النقض، وفقًا للمادتين 252 و213 من قانون المرافعات، 60 يومًا تبدأ، بحسب الأصل، من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

ونصت المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسؤول عن الحقوق المدنية، والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم.

3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

كانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة قد قضت بتأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات.

كان المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، قد تقدم باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، بتهمة التعدي عليه.

عمرو دياب نقض اخالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد