سيناريوهات مثيرة.. كيف يتوج الأهلي بالدوري رغم تأزم موقفه؟

رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد لا تزال آمال الفريق الأحمر قائمة في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي إلا أن هذه الآمال أصبحت أكثر تعقيدًا وتعتمد على حسابات دقيقة ونتائج متشابكة في الجولات المتبقية.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة في صراع مشتعل على القمة قبل الختام.

فرصة الأهلي في سباق اللقب

لا يزال أمام الأهلي سيناريو صعب لكنه ممكن من أجل العودة إلى المنافسة على اللقب حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية لحصد 9 نقاط كاملة ليرتفع رصيده إلى 53 نقطة.

لكن الفوز وحده لا يكفي إذ ينتظر الأهلي تعثر المنافسين بشكل مباشر، حيث يجب على الزمالك أن يتعرض لهزيمتين على الأقل حتى لا يتجاوز رصيده حاجز الـ53 نقطة.

كما يتعين على بيراميدز عدم تجاوز 52 نقطة، وهو ما يعني فوزه في مباراة واحدة فقط وتعادله في مباراتين من مبارياته المتبقية، حتى لا يصل إلى 53 نقطة ويتساوى مع الأهلي خاصة أن المواجهات المباشرة تميل لصالح الفريق السماوي بعد تفوقه ذهابا وإيابا على الفريق الأحمر.

وفي حال التساوي في النقاط، فإن الأفضلية ستكون لبيراميدز وفقا لنتائج المواجهات المباشرة، ما يضع الأهلي أمام سيناريو شديد التعقيد يتطلب نتائج مثالية وتعثرا مزدوجا للمنافسين.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ويخوض النادي الأهلي ثلاث مواجهات حاسمة في مشوار البطولة، جاءت كالتالي:

الزمالك × الأهلي: الجمعة 1 مايو – الساعة 8 مساء – استاد القاهرة الدولي

الأهلي × إنبي: الثلاثاء 5 مايو – الساعة 8 مساء – استاد القاهرة الدولي

المصري × الأهلي: الجمعة 15 مايو – الساعة 8 مساء – استاد برج العرب

سيناريو معقد حتى النهاية

يبدو أن طريق الأهلي نحو التتويج أصبح مرهونا بسيناريوهات معقدة تجمع بين الفوز الكامل في مبارياته الثلاث وانتظار تعثر الزمالك وبيراميدز في الوقت نفسه وهو ما يجعل المنافسة على لقب الدوري مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة وسط ترقب جماهيري كبير لمشهد ختامي قد يحمل مفاجآت غير متوقعة.