يسري نصر الله: مشاكل داخلية ترك مساحة للمشاهد لتقييم علاقة الرجل بالمرأة

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، جلسة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟ بعد عرض فيلم «مشاكل داخلية 32B» في حفل الافتتاح، داخل المتحف اليوناني الروماني، وذلك بمشاركة الفنان محمد ممدوح، والكاتب والسيناريست هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، والممثلة جيسكا حسام الدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي، وأدارت الجلسة الفنانة هنا شيحة.

وقام عدد من صناع الفن بمداخلات عن الفيلم، من بينهم الفنان صبري فواز الذي قال إن الفيلم يتناول قضية حساسة تتعلق بعلاقة الأب وابنته، لكنه يعالجها بمنتهى اللطف والدقة، مشيدًا بطريقة السرد التي تغوص داخل الشخصيات، معتبرًا أن العمل نجح في تحقيق ما لم تقدمه أعمال درامية طويلة في وقت قصير.

فيما أشار يسري نصر الله إلى أن الفيلم لا يتعالى على عقلية شخصياته، ويعالج أزمة الاختلاف في الرأي، لافتًا إلى أن من أبرز نقاط قوته أنه يطرح أزمة الرجل وعلاقته بالمرأة دون تقديم إجابات مباشرة، ما يترك مساحة للتفكير.

وتابعت ميرفت أبو عوف أن الفيلم يجمع بين الطابع الكوميدي والجوانب الشائكة، مؤكدة أنه أثار لديها العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الأب وابنته، خاصة ما يتعلق بخجل الفتاة من والدها خلال مرحلة البلوغ.