المنيا.. تحرير 164مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق

واصلت مديرية التموين بالمنيا تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتصدي لكافة صور التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين، وذلك فيدإطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 164 مخالفة تموينية متنوعة، حيث شملت في مجال المخابز البلدية تحرير 149 مخالفة، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، وعدم الإعلان عن لوحات التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، بالإضافة إلى ضبط حالة تجميع دقيق بلدي مدعم، ومصادرة عدد 7 شيكارة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وأضاف أنه تم تحرير 9 محاضر في مجال الأسواق، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر تضمنت إدارة محطات وقود بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام باشتراطات ومعايير الأمان، مع مصادرة 250 أسطوانة بوتاجاز منزلي غير مطابقة لاشتراطات السلامة.

وفيما يخص البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

كما قام وكيل وزارة التموين بجولة ميدانية شملت عددًا من المخابز البلدية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكيد على الالتزام الكامل بتعليمات التشغيل، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لضمان حصول المواطنين على حصصهم من الخبز المدعم بالمواصفات المقررة وبسهولة ويسر.

وأشار إلى أنه تم المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأرصدة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن متابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين عبر منافذ التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.