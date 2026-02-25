قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي A3 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

أودي A3 موديل 2012
أودي A3 موديل 2012
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 أودي A3 موديل 2012

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أودي A3 موديل 2012، وتنتمي A3 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات أودي A3 موديل 2012 الخارجية

 أودي A3 موديل 2012

تمتلك سيارة أودي A3 موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أودي، وتم تثبيت شعار شركة أودي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفيه .

محرك أودي A3 موديل 2012

 أودي A3 موديل 2012

تحصل سيارة أودي A3 موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 390 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة  أودي A3 موديل 2012 الداخلية

 أودي A3 موديل 2012

تمتلك مقصورة سيارة  أودي A3 موديل 2012 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر  أودي A3 موديل 2012

 أودي A3 موديل 2012

تباع سيارة  أودي A3 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 أودي A3 موديل 2012

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة أودي A3 موديل 2012 مقصورة أودي A3 موديل 2012 سعر أودي A3 موديل 2012 A3 موديل 2012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

شاكيرا

شاكيرا بلهجة عربية : مبسوطة إني هغني في الجيزة عند الأهرامات

مسلسل اتنين غيرنا

اتنين غيرنا الحلقة 8.. مواجهة بين آسر ياسين وشقيق دينا الشربيني

عمر السعيد "دينامو" الصراع في "إفراج".. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة

عمر السعيد دينامو الصراع في إفراج.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد