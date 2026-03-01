مفاجأة لـ آلاف المصريين| عودة خدمة فوري لحجز تذاكر سفر القطارات

عودة شركة فوري لإطلاق خدمة حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أثلجت صدور آلاف من المسافرين.

حجز تذاكر القطارت من فوري

ووافق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على طلب شركة "فوري" إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف أنواعها، وذلك بعد توفيق أوضاعها ومعالجة المشكلات الفنية الخاصة بمنظومة طباعة التذاكر، والتي تسببت في إيقاف الخدمة منذ يناير الماضي.

وقد شهدت الفترة الماضية تنظيم عدد من الاجتماعات بين القيادات التنفيذية والفنية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة "ترانس آي تي" التابعة للهيئة ، وممثلي شركة "فوري"، لبحث الأسباب التي أدت إلى إيقاف الخدمة، وايجاد الحلول الفنية لضمان عدم تكرارها ، وتشديد الرقابة علي وكلاء البيع واتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد اي محاولة للتلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .