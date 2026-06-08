أحمد لاشين: هناك أزمة داخلية في إيران بسبب وفد التفاوض

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إن إيران حدث فيها متغيرات خطيرة للغاية بعد وقف اطلاق النار وحتى اليوم.



وأضاف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن يتم حاليا تحصيل أموال من مضيق هرمز وتحصل في خزينة الدولة بعد أن كانت تحصل في خزينة الحرس الثوري.

وتابع الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن هناك انقسام داخلي في الإعلام في إيران، مستدركا أن الرئيس الإيراني يهاجم التليفزيون الإيراني بسبب سياسيته.

وأشار الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إلى أن هناك أزمة داخلية في إيران بسبب وفد التفاوض.

