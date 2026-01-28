أوجد 500 اختلاف.. تعليق ساخر من حمدي المرغني عن صورته مع أحمد عز

شارك الفنان حمدي المرغني عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالفنان أحمد عز .



وعلّق المرغني علي الصور مازحًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"أوجد 500 اختلاف"، في إشارة ساخرة لمقارنة وسامته بوسامة أحمد عز.



وكان قد وجه الفنان حمدي المرغني، رسالة دعم الفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، متمنيًا له الشفاء العاجل .

وكتب حمدي المرغني فى منشور عبر حسابه بموقع إنستجرام:الف مليون سلامه عليك،ربنا يطمن اهلك و حبايبك عليك .



وكان قد نشر الفنان حمدي المرغني، صورا جديدة لها رفقة زوجته وابنته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت زوجة حمدي المرغني ، مرتدية بنطال باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت كاجوال باللون الابيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.