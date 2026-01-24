زوجة حمدي الميرغني تبهر المتابعين بأناقتها.. شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة لهما.



أحدث ظهور لـ زوجة حمدي الميرغني

خطفت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بليزر طويل باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات و نسقت معه حزام حول الخصر.

انتعلت زوجة حمدي الميرغني بوت طويل للغاية باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إسراء عبد الفتاح بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.