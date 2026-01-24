ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان أسود أنيق.. شاهد

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ميرهان حسين

لفتت ميرهان حسين الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

تزينت ميرهان حسين بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين على تسريحة ذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.