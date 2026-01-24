إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إليسا

تألقت إليسا في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع جاكت مميز باللون البني فهو من أبرز صيحات موضة شتاء 2026.

انتعلت إليسا حذاء مسطح باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، وقد نالت أناقتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.