صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن معاناتها من فوبيا غريبة وغير مألوفة، تتعلق باستخدام الهاتف المحمول، حيث أكدت أنها لا تستطيع الرد على المكالمات الصوتية، وتفضل التواصل فقط عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الدردشة مثل "واتس آب".

وصرحت مروة عبد المنعم عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة:

"أنا اكتشفت إن عندي فوبيا بقالها أكتر من سنة، وأنا مش واخدة بالي منها، لحد ما واحد خلاني أركز فيها، وقالي: إنتي عمرك ما رديتي عليا في التليفون، مع إني بكلمك، واتس آب بتردي عادي!".

وأضافت: "وهنا بقى اكتشفت الفوبيا، وهي إني مبكلمش حد في التليفون... بكلم الناس واتس آب فقط".

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