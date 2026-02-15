قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل
الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية
جمهور الأهلي هيسامح .. تفاصيل أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إنتهاء الإيقاف
أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال يناير 2026

عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
عبد الوكيل ابو القاسم

تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال شهر يناير 2026 إلى 12607 مرضى “جديد ومتابعة”.

كما يتم توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" “الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر”.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية.

وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 35 مركزا بـ 21 محافظة حتى الآن.

ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق، فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 28%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 22%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما.

وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا، وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة.

وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.

ووفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال شهر يناير 2026، فإن أكثر المواد المخدرة انتشاراً المخدرات الاصطناعية " كريستال ماث، الاستروكس والفودو والبودر والشابو" ثم الحشيش والهيروين والترامادول، والتعاطي المتعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة"، وبالنسبة لمصادر الاتصالات، جاء فى مقدمة المتصلين بالخط الساخن "16023" المريض نفسه بنسبة 38% يليه الأم 12% والأشقاء "أخ، أخت " 23%، ما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة أصدقاء السوء بنسبة 62%، وحب الاستطلاع بنسبة 23٪.

وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن، جاءت في المقدمة ضياع الصحة بنسبة 36%، ؜ثم المشاكل في العمل والضغوط والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه.

ولفت إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

