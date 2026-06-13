المهرجان القومي للمسرح يقدم قراءة في «النص التاني من الطريق»

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تنفيذ رؤيته الداعمة للمواهب الشابة والكتابات المسرحية الجديدة، من خلال تقديم عرض القراءة المسرحية للنص الفائز بجائزة مسابقة التأليف المسرحي بالمهرجان «النص التاني من الطريق»، للكاتب أحمد رجائي، وإخراج الدكتور أيمن عبد الرحمن.

ويأتي العرض ضمن برنامج المهرجان الهادف إلى إتاحة الفرصة للنصوص الفائزة للوصول إلى الجمهور، وتحويل مسابقات المهرجان إلى منصات حقيقية لاكتشاف ودعم الأصوات الإبداعية الجديدة.

ويشارك في بطولة العرض كل من: سعيد صديق، أحمد مختار، محمود فارس، أيمن إسماعيل، رشا سامي، محمد سعيد، خلود عادل، وليد أدفاوي، سارة الشرقاوي، شيماء ربيع، ريم العزب، إلى جانب الطفل أحمد مروان.

فريق عمل المسرحية

ويضم فريق العمل الفنان ماهر عبيد للغناء، وعبد السلام شاكر للموسيقى، وليالي للألحان، فيما يتولى إبراهيم كامل مهمة المساعدة في الإخراج.

ومن المقرر إقامة عرض القراءة المسرحية يوم الأربعاء 17 يونيو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت إدارة المهرجان أن حضور العرض متاح للجمهور مجانًا بأسبقية الحضور، في إطار حرص المهرجان على تعزيز التواصل مع الجمهور وإتاحة الفعاليات المسرحية أمام أكبر عدد من المهتمين بالفن المسرحي.

ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال دورته التاسعة عشرة، تنفيذ رؤيته الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، وتعزيز دور المسرح في بناء الوعي، ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين، وترسيخ حضور الفن المسرحي في مختلف المحافظات المصرية.

ويستهدف المهرجان تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الهوية الثقافية الوطنية، ونشر الرسالة التنويرية للفن المسرحي، ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين، عبر برامج متنوعة تشمل العروض والندوات والورش الفنية والأنشطة الفكرية، في إطار رؤية تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز الوعي الثقافي والفني داخل المجتمع.