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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل المشاريع المختارة في منصات التسويق في مهرجان عمان السينمائي الدولي

مهرجان عمّان السينمائي
مهرجان عمّان السينمائي
محمد نبيل

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم الإعلان عن المشاريع المختارة للمشاركة في منصّات التسويق التابعة لأيام عمّان لصنّاع الأفلام، مواصلًا دعمه لصنّاع الأفلام العرب ومرافقة مشاريعهم في مرحلتيّ التطوير وما بعد الإنتاج.
 

شهدت منصّات التسويق هذا العام إقبالًا لافتًا مع استقبال 154 مشروعًا من مختلف أنحاء المنطقة. 

وستعرض المشاريع المختارة أمام لجنة تحكيم من متخصصين في القطاع السينمائي، والتي ستقيّمها بناءً على الرؤية الفنيّة والأصالة وإمكانات التطوير. ستتنافس هذه المشاريع على مجموعة من الجوائز المالية والعينية. هذا وتُقام أيام عمّان لصنّاع الأفلام بين 27 يوليو و1 أغسطس 2026، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم.
 

وفي تعليقه على غنى وتنوّع المشاريع المختارة هذا العام، قال بسّام الأسعد، مدير قسم الصناعة والابتكار والشراكات الاستراتيجية في المهرجان: "نشهد هذا العام نموًا واضحًا، ليس فقط في عدد المشاريع المختارة، بل أيضًا في جودة القصص المقدّمة وطموحها وتنوّع عوالمها. وتأتي هذه الاختيارات منسجمة مع شعار المهرجان لهذا العام "ما وراء الإطار"، إذ تنظر إلى ما لا يظهر دائماً في الصورة: أثر النزوح، صمت العائلات، ثقل الذاكرة، هشاشة الانتماء، والأسئلة التي تجعل من كل قصة ضرورة سينمائية."

المشاريع الأردنيّة الأولى في مرحلة التطوير (للمخرجين الأردنيين أو المقيمين في الأردن)
بين بيوت (الأردن) – إخراج راية شعبان
غمضي يا وردة (الأردن، السعودية) – إخراج رولان حسن، إنتاج فهد سمان
الميت بخير والأحياء قلقون (الأردن، لبنان) – إخراج فاطمة رشا شحادة، إنتاج سامر بطيخي ولؤي خريش
بس بيناتنا، أوك؟ (الأردن) – إخراج حياة أبو سمرة، إنتاج بديع فتوح
أم العبد (الأردن) – إخراج حمزة حميدة، إنتاج وداد شفاقوج
 

المشاريع العربيّة في مرحلة التطوير
عن الحب وقوانين سبتمبر (السودان) – إخراج محمد كردفاني، إنتاج خالد عوض
رقصني (لبنان) – إخراج ليلى بسمة، إنتاج نتاليا بافلوف
أخاف يوم أقابلك (مصر) – إخراج خالد منصور، إنتاج رشا حسني
لا شاماد (تونس) – إخراج لطفي عاشور، إنتاج سباستيان هوسينو
الزيارة الأخيرة (سوريا) – إخراج زياد كلثوم، إنتاج مي عودة وزورانا موشيكيتش
مينا (لبنان) – إخراج ماري روز الأسطا، إنتاج آنا-ماريا بيرفان
ذكرني أن أنسى (السعودية) – إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ومودة سلام
العساس (ليبيا) – إخراج مهند الأمين، إنتاج ليندا بلخيرية
قصر نظر (الأردن) – إخراج أمجد الرشيد، إنتاج نيكولا لوبريتر ورولا الناصر
إلى أين أنتمي؟ – (السودان) إخراج إبراهيم أحمد "سنوبي"، إنتاج طلال عفيفي
 

المشاريع العربيّة في مرحلة ما بعد الإنتاج
أنا واحد منهم (سوريا) –إخراج نديم سليمان، إنتاج حليم سليمان
أنا قادم يا إمام (العراق) – إخراج حسن صبري، إنتاج مرتضى الوائلي
بعد ثلاثة أعوام من اللون الأخضر (سوريا) – إخراج الأيهم علي وعمرو الشعشوع، إنتاج ساشا أيوب
أسطورة محمود (قطر، فلسطين) – إخراج ميار حمدان وشيماء التميمي، إنتاج شيماء التميمي ومحمد فخرو
بيني وبينك (لبنان) – إخراج ديما الجندي، إنتاج مارين فييانت

وبالتوازي مع منصّات تسويق المشاريع، توفّر أيام عمّان لصنّاع الأفلام مساحة للقاء والتبادل المهني من خلال برنامج متنوع من الورشات التدريبية والجلسات الحوارية، بما يساهم في تعزيز التعاون وتطوير المهارات وبناء علاقات مهنية مستدامة.

مهرجان عمّان السينمائي عمّان السينمائي الأردن

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