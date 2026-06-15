مرتديا تيشيرت مصر.. الغندور يقتحم ستوديو برنامج يوسف الحسيني ويؤكد دعمه للمنتخب

ظهر الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديم برنامجه اليوم، مرتديا تيشيرت منتخب مصر، دعما وتشجيعا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور “: ”يارب منتخب مصر يعمل نتيجة إيجابية امام منتخب بلجيكا في كأس العالم ".

وأضاف يوسف الحسيني :" نأمل أن يكون حسام حسن مجهز لاعبي المنتخب إننا داخلين نكسب بلجيكا في اول مباريات المنتخب في المونديال" .

واقتحم الإعلامي خالد الغندور ستوديو برنامج " يوسف الحسيني" مرتديا تيشيرت منتخب مصر دعما للفراعنة في مشوار المونديال.