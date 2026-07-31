في ذكري ميلاد سعيد صالح .. اعتذر عن ليالي الحلمية لهذا السبب

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكوميدي سعيد صالح، والذي يعد واحد من اهم الفنانين الكوميدين في تاريخ الفن المصري .

حصل الفنان سعيد صالح ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، واكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي مدرسة المشاغبين.

قدم الفنان سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم، وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية.

اشتهر سعيد صالح بالادوار المسرحية، والتي كان يفضلها علي الادواري الاخري سواء في التلفيزيون أو السينما.

ليالي الحلمية:

ومن شدة ارتباط سعيد صالح بالمسرح، اعتذر عن بطولة مسلسل ليالي الحلمية، بعد ان عرض عليه دور العمدة سليمان غانم، والذي قدمه فيما بعد الفنان الكبير صلاح السعدني.