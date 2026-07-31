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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية.. هدف جديد لخفض النمو إلى 1.3%

الزيادة السكانية - تعبيرية
الزيادة السكانية - تعبيرية
عبد الرحمن سرحان

وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ملف الزيادة السكانية على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وجودة الخدمات العامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة لم يعد يرتبط فقط بتنفيذ المشروعات القومية، وإنما أيضًا بإدارة النمو السكاني بما يحقق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.

وأكدت الخطة أن الدولة تتعامل مع القضية السكانية باعتبارها قضية تنموية واقتصادية متكاملة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وزيادة نصيب الفرد من ثمار التنمية، ورفع كفاءة الإنفاق على الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

الحكومة: الزيادة السكانية تحدي للتنمية

وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 أن استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة يؤدي إلى ضغوط كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، كما يؤثر على معدلات الادخار والاستثمار ويزيد الطلب على فرص العمل والخدمات، بما يفرض أعباء إضافية على جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استمرار تنفيذ برامج ضبط النمو السكاني بالتوازي مع خطط التنمية الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

انخفاض معدلات المواليد

وكشفت الخطة عن تحقيق الدولة تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات المواليد والنمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة حملات التوعية المجتمعية، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات السكانية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة مواصلة خفض معدل النمو السكاني ليصل إلى 1.3%، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الزيادة الطبيعية للسكان.

أدوات الدولة لإدارة الملف السكاني

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 أن المرحلة المقبلة تعتمد على حزمة متكاملة من السياسات، تشمل الاستثمار في التعليم والصحة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات السكانية، وربط الحوافز بأداء المحافظات في تحسين المؤشرات السكانية.

وشددت الخطة على أن هذه الإجراءات تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة الملف السكاني، وتحويل الزيادة الطبيعية للسكان إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.عنوان بديل أقوى:

الزيادة السكانية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدامة ملف الزيادة السكانية

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