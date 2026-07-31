أبو هميلة: تعامل الدولة مع حادث ميناء دمياط يعكس قوة المؤسسات وتماسك الجبهة الداخلية

ثمن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إدارة الدولة المصرية لأزمة حادث ميناء دمياط، مؤكداً أن الشفافية التي التزمت بها الحكومة في إعلان بيان مجلس الوزراء وتوضيح ملابسات الحريق الذي أصاب سفينتين، تمثل نموذجاً مسؤولاً في التعاطي مع الأحداث.

وأضاف أبو هميلة، أن المصارحة وسرعة إعلان الحقائق للرأي العام تقطع الطريق أمام الشائعات، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. والتحرك الفوري لاحتواء الأزمة وفتح التحقيقات يؤكد أن مصر تمتلك أجهزة قوية قادرة على حماية مقدراتها والحفاظ على أمنها القومي".

وأوضح أبو هميلة، أن الحادث الذي تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، يتطلب مزيداً من اليقظة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، ورفض أي محاولات لجر مصر إلى دوائر التوتر والصراع في المنطقة.

قوة الدولة تبدأ من الداخل

وشدد أبو هميلة، على أن قوة الدولة تبدأ من الداخل، وأن وحدة الصف المصري هي السند الحقيقي في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى وعي مجتمعي ودور مهني للإعلام في نقل الحقائق من مصادرها الرسمية دون انسياق وراء الأخبار المضللة.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية، على ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون أمن الوطن واستقراره، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يقبل المساومة، موضحا أننا نثق في حكمة القيادة السياسية في مثل هذه المواقف ونثق في يقظة قواتنا المسلحة في حماية الأمن القومي المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية المصرية .