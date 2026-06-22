أحمد موسى: منتخب مصر فرح الشعب العربي كله

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الفوز المصري على منتخب نيوزيلاندا في كأس العالم، ادخل المنتخب المصري التاريخ، كأول فوز في تاريخ البطولة لمصر.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد: منتخب مصر فرحنا وفرح الشعب العربي كله، شكرا لكل ابطال المنتخب المصري، شكرا لكابتن حسام حسن اللي كتب تاريخ لنفسه ولكل المصريين، واستطعنا الفوز بجدارة.

وأكد موسى، أن كل رجال المنتخب أبطال بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، مشيرا إلي أن المنتخب المصري صعد الي الدور القادم بنسه 97٪.

ونوه موسى، أن المنتخب المصري قادر علي الفور علي إيران بكل سهولة.