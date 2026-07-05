أمين سر دينية الشيوخ يدعو المصريين لصلاة قضاء الحاجة لتأهل المنتخب لدور الـ8 بكأس العالم والفوز على الأرجنتين

دعا النائب أحمد تركي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، جموع المصريين إلى التضرع بالدعاء للمنتخب القومي وإقامة ركعتين قضاء حاجة قبل مباراته المرتقبة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم أمام الأرجنيتين .

أمين سر دينية الشيوخ يدعو المصريين لصلاة قضاء الحاجة لتأهل المنتخب لدور الـ8 بكأس العالم

وقال تركي عبر صفحته الشخصية فيسبوك:" بإذن الله موعدنا يوم الثلاثاء 7/7 الساعة 7 بتوقيت القاهرة.. كل واحد فينا يصلى ركعتين قضاء حاجة والدعاء لأبطالنا فريق المنتخب القومى بالتوفيق والتسديد حتى تتأهل مصر لدور الثمانية.

وأضاف:" اثبات البطولة فى كأس العالم مش مجرد انتصار كروى لعشاق الكرة !! بل له مكاسب دولية لمصر تفوق الخيال وقوة ناعمة أمام عدد البشر على وجه الأرض ! .. وخالص تقديرى ومحبتى".