قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السبكي: التعاون مع هيئة الاستثمار ركيزة أساسية في خطة لزيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة
الكشف عن الحوار الذي دار بين ميسي وحكم مباراة سويسرا
موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026
حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي
إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية وقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال الجلسة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول الأعمال يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم  الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أكثر تيسيرًا، بما يمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بصورة أكثر فاعلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مشروعات التنمية وفق نهج متوازن يدعم التنافسية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرسخ دوره كمحرك رئيسي ومحفز لجهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

يأتي إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من مناقشته والموافقة عليه، وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على المجلس.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قبل التصويت عليه، في إطار الدور التشريعي للمجلس في إقرار القوانين الداعمة لخطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة. 

يأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.

ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر (١٩) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٤).
كما ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (٢٠) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٨).

ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (١٧) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة مجلس النواب الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون جهودهم لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن

حالة الطقس

منار غانم: الأجواء اليوم حارة والرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة

أرشيفية

مغامرة وسط الأسود والفهود.. مصور مصري يكشف كواليس لقطة استثنائية في كينيا

بالصور

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد