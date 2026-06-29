قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل دعاء للصائمين في الأيام البيض لشهر المحرم 1448.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
مع اشتداد الصيف .. هكذا تقلل استهلاك التكييف للكهرباء وتوفر 45% من الفاتورة
قرار يهم أصحاب المخابز.. تأجيل تطبيق الخصم المباشر على المخابز لـ 1 أغسطس
الحق بيع .. أسعار الذهب في مصر اليوم
وزير الصحة يعتمد مقترح تشكيل مجلس إدارة جديد لـ فاكسيرا
قرار بشأن وفاء مكي في قضية سب وقذف صحفية
حي الهرم يستجيب لشكاوى المواطنين ويرفع تراكمات القمامة بشارع بدوي سقارة | صور
تحرك برلماني عاجل لمواجهة فوضى البودكاست ومطالبات بإطار تشريعي لتنظيم الأوضاع
بعد موافقة البرلمان .. هل يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش؟
لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026
ماريسكا مدربًا لـ مانشستر سيتي خلفا لـ جوارديولا
بعد موافقة البرلمان.. التفاصيل الكاملة لزيادة مرتبات موظفي الحكومة والقطاع العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب لمحمد عبد العليم داوود: الولاء للوطن لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سجالًا بين رئيس المجلس والنائب محمد عبد العليم داوود، خلال مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

داوود: لتعزيز الولاء يجب معالجة تدني الأجور


وخلال كلمته، قال النائب محمد عبد العليم داوود إن تعزيز الولاء يتطلب معالجة أوضاع بعض الفئات التي تحصل على رواتب متدنية، خاصة العاملين من خلال وكالات التشغيل الوسيطة التي تستقطع نسبًا من مستحقاتهم.

وأضاف: "علشان نزرع الولاء أكثر، لابد يكون هناك حلول لبعض القطاعات في الدولة التي تحصل على رواتب أقل بسبب وكالات التشغيل الوسيطة أو السماسرة."

وطالب بمراعاة التوازن بين الأجور وارتفاع الأسعار، قائلاً: "لابد من مراعاة ومقارنة الأجور بزيادة الأسعار، واللي بيزيد في البلد دي مرتبات الوزراء، وده يقسم المجتمع إلى طبقات."

رئيس المجلس: الولاء للوطن ليس له مقابل

وتدخل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن "الولاء للوطن ملهوش مقابل.. الولاء لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب."

الجلسة العامة مجلس النواب الولاء للوطن الأجور الوسيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

أبل

بمواصفات تكتسح آبل.. الكشف عن جهاز لوحي جديد يتفوق على iPad mini لعام 2026

نيسان باترول 2026

مواصفات نيسان باترول 2026 وسعرها في السعودية

بالصور

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد