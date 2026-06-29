رئيس النواب لمحمد عبد العليم داوود: الولاء للوطن لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سجالًا بين رئيس المجلس والنائب محمد عبد العليم داوود، خلال مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

داوود: لتعزيز الولاء يجب معالجة تدني الأجور



وخلال كلمته، قال النائب محمد عبد العليم داوود إن تعزيز الولاء يتطلب معالجة أوضاع بعض الفئات التي تحصل على رواتب متدنية، خاصة العاملين من خلال وكالات التشغيل الوسيطة التي تستقطع نسبًا من مستحقاتهم.

وأضاف: "علشان نزرع الولاء أكثر، لابد يكون هناك حلول لبعض القطاعات في الدولة التي تحصل على رواتب أقل بسبب وكالات التشغيل الوسيطة أو السماسرة."

وطالب بمراعاة التوازن بين الأجور وارتفاع الأسعار، قائلاً: "لابد من مراعاة ومقارنة الأجور بزيادة الأسعار، واللي بيزيد في البلد دي مرتبات الوزراء، وده يقسم المجتمع إلى طبقات."

رئيس المجلس: الولاء للوطن ليس له مقابل

وتدخل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن "الولاء للوطن ملهوش مقابل.. الولاء لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب."