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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب: ثورة 30 يونيو نقطة تحول راسخة في مسيرة الوطن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء 30/6/2026، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.


استهل بدوي كلمته بقوله تعالى: "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.. صدق الله العظيم"، مؤكدًا أن "الأوطان لا تُبنى إلا بالوعي والإرادة، وتاريخ الشعوب لا يكتب إلا بالتضحية والعزيمة. فعلى قدر أهل العزم، تأتي العزائم".

وأشار إلى أن في حياة الشعوب "أيام مشهودة، ولحظات فارقة، لا تقاس بعددها، بل بعظيم أثَرها"، معتبرًا أن يوم 30 يونيو 2013 "سطر فيه الشعب المصري –أجمع- بمدادٍ من نور، وثيقةً ستظل على مدار التاريخ رمزًا للوعي، ووحدة الصف والتلاحم والفداء".

وجه رئيس المجلس التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً إنه "انحاز -منذ اللحظة الأولى- لإرادة المصريين المتمسكين، بهويتهم ووطنهم"، وظل "أمينًا على مصالح الوطن وأبنائه، حريصًا على استقراره وأمنه".

كما وجه التحية "لكامل المؤسسات الدستورية بالدولة المصرية. وفي القلب منها القوات المسلحة الباسلة، التي يشهد تاريخنا العريق، أنها لم تكن تنحاز إلا لإرادة، هذا الشعب الأبي". ووقف المجلس "إجلالاً وتقديرًا، لشهدائنا الأبرار من أبناء هذا الوطن، وجنوده البواسل، الذين قدموا أنفسهم فداءً لمصر".


وأكد بدوي أن ثورة 30 يونيو "مثلت نقطة تحولٍ راسخة، في مسيرةِ هذا الوطن"، بعدما "عبّرت عن إرادةِ شعبٍ، تمسك بدولته، وحافظ على هويته. فدافع عن مستقبلٍ يليق بتاريخه، وحضارته".

وقال إن الثورة كانت "حجر الزاوية الذي، انطلق منه هذا الوطن، بخطىً ثابتة، نحو البناء والتنمية، وصوب جمهوريةٍ جديدةٍ، نرجوها جميعًا، بسواعد أبنائه".

وأضاف: "إننا إذ نستعيد ذكرى، هذا اليومِ المجيد. لا ننظر فقط إلى ما، واجه هذه الأمة من تحدياتٍ، لاستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، بل نستطلع ما حققناه، من بناءٍ وتنميةٍ وإنجازات".


واختتم رئيس البرلمان بالتأكيد أن "الحفاظ على مكتسبات، تلك الثورة، يتطلب منا عملاً متواصلاً، وعزمًا صلبًا، وجهدًا مخلصًا، في إطار من التماسكِ والترابط، ووحدة الصف الوطني".

وجدد العهد "أمام شعب مصر، أن يكون هذا المجلس مدافعًا، عن مصالح المصريين، داعمًا ومساندًا، لكافة الجهود الوطنية المخلصة، وحريصًا على تعزيزِ قوة الدولة، ومؤسساتها"، مشددًا على أن "قوة مصر وعراقتها وتاريخها، مستمدة دائمًا من تماسك، وعزم مواطنيها، ووحدة جبهتها الداخلية".

المستشار هشام بدوي مجلس النواب الجلسة العامة ثورة 30 يونيو ثورة

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