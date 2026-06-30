وزير شئون المجالس النيابية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

هنأ المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية،اليوم الثلاثاء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال وزير شئون المجالس النيابية -في بيان- إنه يتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة.

وأضاف أن "ثورة 30 يونيو جسدت تلاحمًا أسطوريا بين الشعب وقائده، وكانت طوق النجاة الذي حفظ لمصر هويتها واسترد مقدراتها، لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية، نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وإرادة لا تلين" .