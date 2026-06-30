المحافظون ورؤساء الجامعات يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث المحافظون ورؤساء الجامعات، برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدين أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، حيث استعادت مصر هويتها الوطنية وانطلقت نحو مسيرة البناء والتنمية الشاملة.. مُعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بدوام التوفيق والسداد.

ففي محافظة الوادي الجديد - تقدمت المحافظ حنان مجدي، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي وإلى الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

وقالت المحافظ إن "ثورة 30 يونيو" ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على هويته الوطنية واستعادة مسار الدولة، مشيدة بما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس السيسي.

وأعربت عن خالص أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والتقدم والازدهار، وأن تنعم البلاد بمزيد من الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وفي محافظة المنيا - بعث رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي.. جاء فيها "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بأسرة جامعة المنيا، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة".

وأعرب فرحات- في برقيته - عن أسمى آيات التهنئة وأصدق التمنيات الطيبة للقيادة السياسية، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ستظل دائمًا وأبدًا عنوانًا بارزًا لإرادة الشعب المصري العظيم، وإصراره الصلب على الحفاظ على هويته الوطنية والانتصار لوحدته واستقراره.

وقال رئيس الجامعة في نص برقيته: "إننا يا سيادة الرئيس سنظل دوماً نستلهم من هذه الثورة المجيدة روح التحدي، ونعاهد الله تعالى ونعاهدكم ونعاهد الشعب المصري العظيم أن نبذل قصارى الجهد والعطاء؛ لصالح مستقبل أفضل لوطننا الغالي".

داعين المولي عز وجل أن يوفق الله القيادة السياسية لما فيه الخير للوطن والمواطنين، وأن يحقق لمصر وشعبها كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار واستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية.

وفي دمياط - أرسل المحافظ الدكتورحسام فوزى برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، حيث أكد حلالها وقوف شعب دمياط خلف قيادته الحكيمة متمنيا لسيادته وشعب مصر دوام العزة والانتصار.

وأشاد المحافظ بما حققته ثورة 30 يونيو من إنجازات أعادت للدولة المصرية استقرارها ورسخت دعائم الأمن والتنمية، مؤكدًا أن أبناء المحافظة سيواصلون دعمهم لجهود الدولة ومسيرة البناء والتنمية الشاملة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل رفعة الوطن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي محافظة الغربية، بعث المحافظ الدكتور علاء عبد المعطي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مقدمًا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية وقياداتها التنفيذية والشعبية، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأكد محافظ الغربية أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري، وأسهمت في استعادة الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، انطلقت خلالها العديد من المشروعات القومية التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات تنموية غير مسبوقة يعكس رؤية وطنية طموحة تقودها القيادة السياسية، ترتكز على بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن محافظة الغربية تواصل تنفيذ خطط التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مؤكدًا أن ذكرى 30 يونيو ستظل مصدر إلهام لمواصلة العمل والعطاء، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

وفي محافظة الدقهلية - هنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الرئيس السيسي والشعب المصري؛ مؤكدًا أن هذه الثورة الوطنية جسدت وعي المصريين وإرادتهم في حماية الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية، ورسخت دعائم الأمن والاستقرار ومهدت الطريق لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأكد رئيس الجامعة أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية إذ أرست دعائم الاستقرار وأتاحت للدولة الانطلاق بثقة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية في مختلف القطاعات، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتؤسس لمستقبل أكثر تقدما وازدهارا

وأضاف خاطر أن جامعة المنصورة تواصل أداء دورها الوطني والعلمي في دعم توجهات الدولة المصرية من خلال ترسيخ قيم الانتماء والوعي وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية بما يعكس دور الجامعة كشريك فاعل في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

واختتم رئيس جامعة المنصورة بيانه بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإنجاز داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز وأن تنعم مصر دائمًا بمزيد من التقدم والرخاء.