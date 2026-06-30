وزيرة التضامن: ثورة 30 يونيو جسدت إرادة شعب أنقذ وطنه وصان هويته

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، جسدت إرادة الشعب في استعادة هوية الوطن وصون مقدراته، ورسخت قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في منشور لها بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، إن هذا اليوم يمثل سطورًا في التاريخ، شهدت حراكًا شعبيًا عبّر عن صوت المصريين، وقرارًا مصيريًا لاستعادة هوية الوطن، موضحة أن مصر رفضت أن يُختطف تاريخها، وأن رجالها حملوا مسؤولية إنقاذها بكل شجاعة وإخلاص.

وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة في حماية الدولة ومواجهة الإرهاب، مؤكدة أن الإيمان بالله، وحب الوطن، ووحدة الصف، والعزيمة والإرادة كانت الركائز التي استند إليها المصريون للحفاظ على دولتهم واستقرارها.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلًا في هذه الملحمة الوطنية، حيث تقدمت الصفوف بوعيها وإدراكها، وأسهمت بمواقفها وتضحياتها في حماية الوطن ودعم استقراره.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي منشورها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويبارك في أرضها وأهلها، لتظل دائمًا وطنًا آمنًا ومستقرًا.