قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التقارير الإسرائيلية.. قطر: لم ولن نشارك في عمل عسكري ضد إيران
الوكالة الذرية تكشف الحساب النووي للعالم.. غموض حول اليورانيوم الإيراني وكوريا الشمالية خارج الرقابة
السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟
بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع
قبل انتهاء التعاملات المسائية.. سعر العملات العربية الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن
والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم
بتطلعات كبيرة.. سيراميكا كليوباترا يستعد للموسم الجديد
البيت الأبيض يكشف مفاجأة: مضيق هرمز مفتوح وإيران ترغب في التفاوض معنا
رئيس المخابرات العامة يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا
بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء
سفير مصر في بلجيكا: مبادرة طريق غزة تحظى بدعم واسع من الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل
مصطفى بكري يعتذر لقضاة مصر ويؤكد دعمه الكامل لاستقلال القضاء واحترام أحكامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يوضح أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بشأن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، تستجيب لاحتياجات فئات واسعة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال النائب محمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة ظلت لسنوات من أكثر الفئات التي تحتاج إلى مظلة تأمينية وصحية مستقرة، رغم دورها الكبير في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، مشددًا على أن توفير الحماية لهذه الفئات يعد استثمارًا في الإنسان وتعزيزًا لقوة الاقتصاد.

مد مظلة الرعاية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم فقط

وأضاف أن اهتمام الدولة بمد مظلة الرعاية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم فقط، وإنما يرتبط بتوفير آليات مستدامة تضمن حصول العاملين على حقوقهم في الرعاية الصحية والتأمين والحماية وقت الأزمات، بما يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في استكمال قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، وربطها بمنظومة رقمية متكاملة، لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة ومنع أي فجوات في منظومة الدعم.

وأوضح أن الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج يمثل أيضًا محورًا مهمًا، باعتبارهم شريحة وطنية لها دور اقتصادي كبير، مؤكدًا أهمية توفير مظلة حماية ورعاية لهم تتناسب مع طبيعة عملهم وظروفهم المختلفة.

وشدد النائب محمد سمير على أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يعكس رؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي، مؤكدًا أن حماية العامل المصري ورعايته يجب أن تظل أولوية وطنية.

لحماية الاجتماعية المهن الحرة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: حملة توعية للطلاب بخطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

قطر

قطر ترفض تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران

السحر

هل يسبب السحر أمراضًا عضوية مثل السرطان؟.. عالم أزهري يوضح

بالصور

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

منتهية الصلاحية.. ضبط مخزن غير مرخص للأدوية يضم كميات مجهولة المصدر بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا

أخطاء في استخدام التكييف قد تسبب مشكلات صحية خلال الصيف.. تجنبها

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد