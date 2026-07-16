مصطفى بكري: لن نقبل التشكيك في إنجازات الدولة.. والحكومة مطالبة بمراعاة مشاعر المواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك محاولات للتشكيك في نجاحات الدكتور بهاء الغنام والإنجازات التي تحققت، مشيرًا إلى أن عددًا من أعداء الوطن يسعون إلى التقليل من حجم المشروعات والجهود التي تبذلها الدولة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تتقدم وتسير في طريقها الصحيح، مؤكدًا أنه لا يقبل توجيه أي إهانة لأي مسؤول في الدولة، سواء رئيس الوزراء أو أي مسؤول حكومي، مع ضرورة الحفاظ على الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة.

وتاب أن رئيس مجلس الوزراء يؤدي دوره على أكمل وجه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي الحكومة مشاعر المواطنين وظروفهم، وأن يكون التواصل مع الشارع قائمًا على الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

الحفاظ على الثقة في جهود التنمية

وأكد بكري دعمه لمسيرة الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أهمية الحفاظ على الثقة في جهود التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.