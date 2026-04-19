قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: توريد 45 طن قمح وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة انتظام أعمال موسم حصاد وتوريد القمح المحلي إلى مواقع الاستلام والشون والصوامع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شونة بنها، حيث تابع عمليات الاستلام ميدانياً.

لجان متخصصة للاستقبال 

وخلال التفقد، استمع المحافظ إلى شرح لدورة العمل بدءًا من دخول السيارات وسحب العينات وقياس نسبة الرطوبة وتحديد درجة النقاوة عبر لجان متخصصة، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات لمنع التكدس، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في التخزين.

كما تفقد محافظ القليوبية مجمع صوامع بنها، واطلع على منظومة التشغيل المميكنة التي تعتمد على أحدث تقنيات التحكم الإلكتروني، بما يضمن كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن إجراءات التوريد تتم بسهولة ويسر وفي وقت قياسي.

وفي تصريحاته، أوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو 45 طنا من القمح المحلي، موزعة بين مواقع التخزين المختلفة، مشيرًا إلى تجهيز 11 موقعًا تخزينيًا بسعة إجمالية تصل إلى 327 ألف طن، لتسهيل عملية التوريد على المزارعين وتقليل تكاليف النقل.

وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 41 ألف فدان، مع استهداف توريد 61 ألف طن من داخل المحافظة، وقرابة 196 ألف طن كإجمالي مستهدف من داخل وخارج المحافظة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية بنها توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

