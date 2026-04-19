محافظ القليوبية: توريد 45 طن قمح وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة انتظام أعمال موسم حصاد وتوريد القمح المحلي إلى مواقع الاستلام والشون والصوامع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شونة بنها، حيث تابع عمليات الاستلام ميدانياً.

لجان متخصصة للاستقبال

وخلال التفقد، استمع المحافظ إلى شرح لدورة العمل بدءًا من دخول السيارات وسحب العينات وقياس نسبة الرطوبة وتحديد درجة النقاوة عبر لجان متخصصة، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات لمنع التكدس، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في التخزين.

كما تفقد محافظ القليوبية مجمع صوامع بنها، واطلع على منظومة التشغيل المميكنة التي تعتمد على أحدث تقنيات التحكم الإلكتروني، بما يضمن كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن إجراءات التوريد تتم بسهولة ويسر وفي وقت قياسي.

وفي تصريحاته، أوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو 45 طنا من القمح المحلي، موزعة بين مواقع التخزين المختلفة، مشيرًا إلى تجهيز 11 موقعًا تخزينيًا بسعة إجمالية تصل إلى 327 ألف طن، لتسهيل عملية التوريد على المزارعين وتقليل تكاليف النقل.

وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 41 ألف فدان، مع استهداف توريد 61 ألف طن من داخل المحافظة، وقرابة 196 ألف طن كإجمالي مستهدف من داخل وخارج المحافظة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية.