محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة على "خط 12" ويوجه بإزالة فورية للتعديات

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لتفقد مسار طريق "خط 12" الرابط بين مركزي بنها وطوخ، وذلك لمتابعة الانضباط الميداني ورصد مخالفات البناء والتعديات على المجاري المائية في مهدها.

وخلال الجولة، رصد المحافظ عدداً من التعديات على حرم الرياح التوفيقي، تمثلت في أعمال ردم غير قانونية بهدف استغلالها لاحقًا في إقامة مبانٍ مخالفة، بما يؤثر سلبًا على كفاءة المجرى المائي.

وعلى الفور، وجّه بتحرير محاضر مخالفة لكافة الأعمال المرصودة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع أو التعدي على أملاك الري تحت أي ظرف.

كما وجّه محافظ القليوبية بإجراء حصر شامل ودقيق لكافة المباني المقامة على امتداد طريق "خط 12" بنطاق بنها وطوخ، لا سيما المباني المقامة خارج الكتلة السكنية، مع مراجعة أوضاعها القانونية، إلى جانب حصر التعديات الواقعة على حرم الرياح التوفيقي.

وأكد المحافظ أنه عقب مراجعة الوضع القانوني لكافة الحالات المرصودة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث وجّه بالإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة لا تنطبق عليها الاشتراطات القانونية، خاصة الواقعة داخل حرم الرياح التوفيقي.

وشدد المحافظ على أن أي تعديات داخل حرم المجرى المائي سيتم التعامل معها بكل حسم، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المنشآت المائية.

وفي ختام جولته، وجّه المحافظ أجهزة المتابعة بالمحافظة بتكثيف التنسيق مع مديرية الري، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، لضمان منع أي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن فرض الانضباط والحفاظ على موارد الدولة المائية يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

